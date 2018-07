CR7-Day blindato, domani arriva Ronaldo. La Torino bianconera si prepara per il grande abbraccio

Conto alla rovescia per il CR7-Day. Ancora poche ore di attesa poi i tifosi della Juventus potranno dare il loro benvenuto a Cristiano Ronaldo. Domani, infatti, l’ex attaccante dei “blancos” sarà a Torino per le visite mediche. L’arrivo del campione è previsto in mattinata: l’aereo che lo porterà nel capoluogo piemontese dovrebbe atterrare tra le 10 e le 10.30 allo scalo di Caselle, letteralmente blindato per l’occasione.

SBARCO IN SICUREZZA, CASELLE BLINDATO

Tutto avverrà in uno stato di sicurezza altissimo, a cominciare proprio dall’arrivo di Ronaldo all’aeroporto. CR7, infatti, non uscirà dal gate normalmente riservato al resto dei passeggeri bensì, con ogni probabilità, verrà prelevato con un’auto direttamente sulla pista e quindi portato al “J Medical” dove si sottoporrà alle visite mediche.

L’ARRIVO AL “J MEDICAL” PER LE VISITE MEDICHE

Anche al centro medico bianconero si ripeterà, inevitabilmente, lo stesso rituale osservato a Caselle: sicurezza totale. Ingresso e uscita avverranno, infatti, da una porta secondaria per eludere la calca di tifosi che quasi sicuramente si presenterà ai cancelli della struttura con la speranza di “vedere” il campione. Nel pomeriggio, alle 18,30, dopo un primo incontro in sede e magari con i compagni di squadra (che oggi hanno usufruito di una giornata di riposo), la presentazione ufficiale ai media all’Allianz Stadium.

CONFERENZA STAMPA ALL’ALLIANZ ARENA

La conferenza non si svolgerà nella sala stampa ma nella più ampia sala d’onore dedicata a “Gianni e Umberto Agnelli”. Cristiano Ronaldo è il quinto colpo di mercato della Juve dopo Emre Can, Perin, Joao Cancelo e Caldara. Ovviamente il più importante. Il colpo del secolo.