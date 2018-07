CR7-Day: visite mediche per Ronaldo. Bagno di folla al “J Medical”. Tifosi in delirio: “Portaci la Champions” [FOTO E VIDEO]

In duemila davanti al centro medico bianconero per abbracciare il campione che si è concesso a qualche selfie e ha firmato i primi autografi. Stasera la presentazione

CR7-Day, si comincia. Almeno duemila persone (molte delle quali provenienti anche da fuori città) si sono ritrovate questa mattina davanti al “J Medical“, nel settore est dell’Allianz Stadium, nell’area attigua al Museum dedicato ai trionfi della Juventus, dove Cristiano Ronaldo è arrivato questa mattina, per sostenere le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà al club di Vinovo per i prossimi 4 anni. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di steward e diversi agenti di polizia.

TIFOSI IN MASSA DAVANTI ALLO STADIUM

I tifosi, euforici, hanno affollato la zona antistante l’ingresso del centro medico juventino, dopo aver passato severi controlli ai metal detector (con gli addetti che hanno sequestrato flaconi spray), con la speranza di riuscire a vedere il neo attaccante bianconero. Tante le sciarpe bianconere e le maglie indossate dai fan, molte già col numero sette e il nome dell’attaccante portoghese stampato sulla schiena.

ANCHE UNA NONNA TRA I TIFOSI: “SE NON FOSSI COSI’ VECCHIA…”

“Ronaldo? E’ proprio un bel ragazzo, se non fossi così vecchia gli farei il filo…”: c’è anche nonna Felicina, “juventina sfegatata” e “tanti anni che non ricordo più neanche io quanti”, tra i tifosi assiepati davanti al J Medical. “Ho portato mio nipote Matteo, che è tifoso della Juve come mio figlio – ha spiegato – Cosa cucinerei a Ronaldo? Una bella parmigiana e un pollo arrosto…”.

“RONALDO, PORTACI LA CHAMPIONS!”

“Ronaldo portaci la Champions” hanno intonato i fan, salutando il cinque volte pallone d’oro. Il quale, poco prima delle 10, si è materializzato nell’area dal J Medical per salutare la folla in attesa. L’ultimo acquisto della Juventus, dopo essersi fermato qualche minuto a stringere le mani dei tifosi, firmare qualche autografo (il primo ad un bambino biondo che lo attendeva prima delle transenne) e poi concedersi a qualche selfie, ha poi fatto rientro nel centro medico.

IL SALUTO AI NUOVI COMPAGNI

Insomma, il neo attaccante juventino ha ricambiato l’abbraccio dei tifosi. Lo si è visto fare un saluto con la mano, pollice all’insù, in segno di soddisfazione. Programma alla mano, subito dopo le visite mediche (sul profilo social della Juventus si vedono le prime immagini di CR7 mentre effettua i primi test), il campione portoghese (che uscirà, presumibilmente, da una porta secondaria per eludere la gran calca di sostenitori bianconeri) si dirigerà verso il centro sportivo bianconero alla Continassa per un saluto ai suoi nuovi compagni.

STASERA LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA

Quindi alle 18.30 è in programma l’attesa conferenza stampa di presentazione nella sala d’onore “Gianni e Umberto Agnelli”, all’Allianz Stadium, a cui parteciperanno giornalisti e operatori tv (almeno trecento quelli accreditati) provenienti da tutto il mondo. Il tutto in uno stato di sicurezza altissimo.

