CR7, Dybala e Douglas. Allegri prova il tridente. E Sturaro va a Lisbona

Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Toccherà farci l’abitudine perché questa sarà la linea offensiva della Juve (quella vera) domani nell’amichevole in famiglia a Villar Perosa, ma anche nella testa di Massimiliano Allegri uno dei principali schemi in vista della stagione che sta per cominciare. In attesa che i tifosi diventi un Rodody o altro, come il “Magica” dei tempi d’oro al Napoli, è già un rebus da mal di testa per tutti quelli che lo dovranno disinnescare, in Italia come in Europa. Se è vero che il gruppo è diventato al completo solo ieri con il ritorno di Matuidi, in splendida forma e disponibilissimo anche a firmare autografi a fine sessione di allenamento, lo è altrettanto il fatto che quei tre stanno lavorando insieme da giorni e così poco alla volta affinano la loro intesa, dentro e fuori il campo.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI