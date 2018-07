CR7-Juve, Appendino: “Benvenuto Cristiano! Avevi ottimi motivi per venire a Torino”

“Benvenuto, Cristiano! In effetti avevi ottimi motivi per venire a Torino“. Così, accompagnando questa frase, sia in italiano sia in inglese, a una serie di immagini della città, la sindaca di Torino Chiara Appendino, sulle sue pagine social, saluta l’arrivo di Cristiano Ronaldo, da oggi ufficialmente nuovo numero 7 bianconero. “Complimenti alla Juventus per il grande obiettivo raggiunto” aggiunge la prima cittadina che nei giorni scorsi non aveva nascosto l’entusiasmo per il possibile arrivo in città del campione portoghese.