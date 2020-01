CR7 e Lapo in affari. E l’ex Real festeggia i 200 milioni di fan

Un uomo, il primo, da 200 milioni di follower. Questa volta non parliamo di calcio ma Cristiano Ronaldo ha stabilito un altro record.

DA RECORD

L’attaccante portoghese, a pochi giorni dal suo 35° compleanno, ha fatto registrare un nuovo traguardo significativo, raggiungendo e superando i 200 milioni di follower su Instagram. Si tratta della prima persona sul pianeta a tagliare un traguardo di questo tipo sul celebre social network, il più amato dai Vip. Anche lui ha voluto celebrare lo storico traguardo scrivendo un messaggio sulla sua pagina ufficiale: “Wow 200 milioni! – si legge sul posto che in poche ore ha collezionato milioni di “Like” -. Grazie a tutti voi che avete condiviso ogni giorno questo viaggio con me”. Nessuno raccoglie seguaci su Instagram come il classe 1985, star della Juventus.

LA SCALATA

Il calciatore è seguito dalla cantante – di cui è grande fan e amico – Ariana Grande in questa particolare classifica, mentre il podio è chiuso da Dwayne Johnson, attore americano, ex wrestler, conosciuto al pubblico come “The Rock”. Nell’ottobre del 2018, pochi mesi dopo il passaggio dal Real Madrid alla Juventus, Cristiano Ronaldo superava in classifica Selena Gomez, che aveva preso lo scettro di Instagram nel 2016. Ai tempi Cristiano Ronaldo aveva appena raggiunto i 144 milioni di seguaci: in quattordici mesi il portoghese ne ha aggiunti altri 56 milioni. A beneficiare di questo effetto è stata anche la Juventus, che allo sbarco del marziano CR7 sul pianeta Juventus aveva “solo” 10,4 milioni di follower, mentre ora ha raggiunto i 36,4 milioni.

AFFARI CON LAPO ELKANN

A beneficiarne, da ieri, c’è anche Lapo Elkann e la sua Italia Independent. «Oggi – ha annunciato il rampollo di casa Agnelli, alle prese con la riabilitazione dopo il grave incidente in auto – è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita». «Cristiano è innanzitutto un uomo eccezionale – ha detto lo stesso Lapo Elkann -, e il fatto di poter lavorare insieme a lui è un qualcosa che mi riempie il cuore di orgoglio e felicità». «Sono sempre stato appassionato di occhiali – ha scritto CR7 – da sole e ho sempre voluto avere una mia linea. Sono davvero entusiasta lanciare la mia nuova collezione».