CR7, lavoro extra per vincere trofei. «E’ un mondiale»

Primo ad andarsene – in Portogallo il 9 marzo scorso, al capezzale della mamma malata -, primo a rientrare dopo Pjanic, un mese fa, il 4 maggio scorso, su un jet privato di ritorno da Madeira insieme a tutta la famiglia. Quattordici giorni trascorsi in quarantena nella sua villa sulla collina di Torino e poi di corsa alla Continassa, per riprendere gli allenamenti al “J Center”.

FAME DI VITTORIE

«Ai tempi del Manchester United – raccontò un giorno Carlitos Tevez – facevo di tutto per arrivare prima di lui agli allenamenti. Ma non so come facesse, lui era sempre lì, prima di me».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++