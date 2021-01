CR7 e Morata: la Juve vince la Supercoppa, Napoli battuto 2-0

E’ della Juventus il primo trofeo della stagione 2020-21: i bianconeri vincono la Supercoppa Italiana battendo 2-0 il Napoli a Reggio Emilia.

Dopo un primo tempo equilibrato e con un solo acuto da parte del Napoli, che sfiora il gol con un colpo di testa di Lozano parato da Szczesny, il match si accende nella ripresa. Al 64′ la sblocca Cristiano Ronaldo, che sfrutta un rimpallo dagli sviluppi di un calcio d’angolo ed insacca a due passi da Ospina.

La Juve sembra in controllo, ma rischia di subire il gol del pareggio all’80’: McKennie stende Mertens in area, il VAR assegna il calcio di rigore al Napoli. Dal dischetto, però, Insigne calcia fuori e spreca l’opportunità per andare sull’1-1. I partenopei tentano il tutto per tutto, senza però trovare la rete. Al 95′, poi, è Morata a chiudere i conti in contropiede, con Ospina fuori dai pali per l’ultimo tentativo disperato.