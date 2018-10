CR7 nega l’accusa di stupro: “Falsità”. Spunta il video in discoteca con Kathryn Mayorga

Cristiano Ronaldo nella bufera per un caso di presunto stupro, che, oggi, si arricchisce di una nuova puntata. Il tabloid britannico The Sun ha infatti pubblicato sul proprio sito un filmato risalente al 2009 in cui si vede l’asso portoghese – allora 24enne e in procinto di trasferirsi dal Manchester United al Real – mentre balla con una ragazza presso la discoteca Rain di Las Vegas (Usa).

La giovane in questione è l’americana Kathryn Mayorga, ovvero colei che ha accusato il calciatore di averla violentata nella suite del Palms Casino Resort.

First images of Cristiano Ronaldo dancing with rape accuser hours before alleged attack https://t.co/gJ0u7PKk0H pic.twitter.com/dTcC6Kx2Pu — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 2 ottobre 2018

In seguito Ronaldo avrebbe pagato 375mila dollari alla donna affinché mantenesse il riserbo sull’accaduto, ma il legale della Mayorga ha presentato una denuncia in Nevada per contestare l’accordo.

LA REPLICA DI CR7.

Il fuoriclasse della Juventus si è affidato a Twitter: “Nego fermamente le accuse che mi hanno rivolto –ha scritto -. Considero lo stupro un crimine abominevole contrario a tutto ciò che sono e in cui credo. Non alimenterò il circo mediatico creato da coloro che vogliono cercare di promuoversi a mie. Aspetterò con serenità l’esito di qualsiasi tipo di indagine perché nulla pesa sulla mia coscienza”.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 ottobre 2018