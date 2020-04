CR7 come Tiger Woods e Mayweather. E’ il 3° a toccare mille miliardi di dollari

Il taglio allo stipendio per Cristiano Ronaldo non intaccherà per nulla il suo patrimonio. Sì, perché l’uomo da 200 e rotti milioni di follower su Instagram (primo nella storia del social network) va verso quota un miliardo di dollari in incassi. Come spiega la rivista specializzata “Forbes” – grande esperta di Paperoni -, il taglio agli stipendi in casa Juventus e l’emergenza coronavirus non dovrebbe intaccare la corsa del campione portoghese verso la cifra tonda, che gli permetterebbe di aggiungersi a Tiger Woods e Floyd Mayweather tra gli atleti miliardari. Secondo la classifica “Forbes”, nella scorsa stagione Ronaldo ha guadagnato 109 milioni di dollari, di cui 65 milioni tra stipendio e bonus e il resto in accordi di sponsor e pubblicitari.

