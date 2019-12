CR7 vota tridente e sul Real Madrid «Solo in finale…»

Più chiaro di così… Cristiano Ronaldo ha le idee chiare e manda messaggi all’allenatore, Maurizio Sarri. Mercoledì sera la Juventus ci ha messo un po’ di tempo a segnare in Champions League contro il Bayer Leverkusen e lo ha fatto, ancora una volta, grazie all’ingresso in campo di Paulo Dybala, il bianconero più in forma in questo momento della stagione. Due assist al bacio prima di per Cristiano Ronado poi per Gonzolo Higuain. Il “tridente da bar”, come lo chiama simpaticamente Maurizio Sarri, ha funzionato.

IN FORMA

Passato il novembre nero e riassorbito l’ematoma sotto il ginocchio che lo ha tormentato per qualche settimana, Cristiano Ronaldo sta ritrovando lo smalto migliore dei bei giorni. Tre gol nelle ultime tre partite, e uno stato di forma in crescendo. Proprio quando Cristiano Ronaldo fiuta l’avvicinarsi del prossimo trofeo da vincere, il 22 dicembre c’è la finale di Supercoppa contro la Lazio di Simone Inzaghi, il “cannibale” che c’è dentro di lui sembra piano piano rivegliarsi. «Adesso mi sento bene – ha detto ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Bayer Leverkusen -, i fastidi che ho avuto ormai sono questioni passate. Sono stato diverse settimane con un dolore al ginocchio, ora sto bene. Anche la squadra sta bene, le cose stanno migliorando, anche per me personalmente. Sto bene in campo».

CR7 E IL TRIDENTE

«Abbiamo aspettato un calo di ritmo degli avversari, poi è arrivato il momento di farli giocare insieme e hanno risposto bene», ha dichiarato Maurizio Sarri al termine della partita contro il Bayer. «Ci divertiamo molto – ha raccontato CR7 parlando di tridente -, l’intesa è ottima sia con Dybala sia con Higuain. Mi piace giocare con entrambi, decide poi l’allenatore cosa è meglio fare. Noi ci divertiamo insieme». L’ultima volta che la Juventus aveva ha alzato al cielo la Champions League aveva in campo tre attaccanti come Vialli, Ravanelli e Del Piero. Per arrivare fino in fondo però, per arrivare a fine maggio in finale a Istanbul, la strada è ancora lunga. Lunedì ci sono i sorteggi degli ottavi di finale. La Juve rischia grosso: può pescare squadre del calibro di Chelsea e Real Madrid. Il cinque volte Pallone d’Oro portoghese sulla possibilità di pescare la sua ex squadra, anche in questo caso, ha le idee chiare: «Real Madrid agli ottavi? Non lo so – ha concluso CR7 -, il Real è una squadra straordinaria, preferirei incontrarlo più avanti. In finale? Firmerei ora per affrontarli in finale».