Fa credere all’ex di essere il padre di suo figlio per estorcergli denaro: arrestata

Erano stati insieme per alcuni anni e lui si era sempre occupato di ogni spesa che la riguardava. Da poco, però, si erano lasciati, cosa che la donna non ha mai accettato. Ha quindi fatto credere all’ex di essere il padre di suo figlio, presentandosi sul posto di lavoro per estorcergli denaro. E’ stata arrestata per tentata estorsione.

E’ accaduto lo scorso venerdì mattina. La donna, non curante delle persone presenti, si è presentata al negozio dove l’ex lavora e, a gran voce, ha preteso la somma di 3mila euro da lui. Al diniego della vittima, la donna ha iniziato a scaraventare a terra tutto ciò che aveva davanti, per poi aggredire l’uomo fisicamente. Decisivo l’intervento della Polizia, che ha fermato e ammanettato la responsabile.