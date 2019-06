«Credo di avere le corna ma non ne ho le prove…»

Cornuta sì, o almeno probabilmente sì, ma fessa no. Andrea Delogu, uno dei volti (e delle voci visto che fa anche molta radio) più amati dal pubblico in casa Rai ha confessato pubblicamente i suoi dubbi legati al matrimonio con Francesco Montanari, l’attore romano che per tutti rimarrà indissolubilmente legato al personaggio del “Libanese” nella versione serie tv di “Romanzo Criminale”. I due sono sposati da tre anni, ma se dovesse mettere una mano sul fuoco pensando ai presunti tradimenti del marito, lei si brucerebbe. «Sono gelosa e sono sicura che mio marito mi abbia tradito – ha rivelato Andrea ospite del talk show “Belve” condotto da Francesca Fagnani su La7 – però non ho le prove e lascio correre». Una filosofia di vita che può essere o meno condivisa, ma per lei rappresenta una salvezza.

E lo spiega chiaramente «Io credo di avere le corna. Non ho le prove. Ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito, sono certa. Però ho anche pensato: “Io butto questo amore che per me è fondamentale perché mio marito è proprio un pezzo di me…, sarei disposta a buttarlo, nel saperlo, ad avere la certezza del tradimento, perché l’orgoglio svetta su ogni altra mia caratteristica». Quindi la decisione di soprassedere, che non significa per forza non vedere: «Ho pensato: “Lo lascio per che cosa? Per un dubbio?” Ho quasi la certezza, ma non ho la sicurezza e quindi questa la lascio passare, però è un pensiero che rimane lì».

Forse non sarà il massimo in assoluto, ma lo è per lei e in fondo da tre anni la coppia regge. La Delogu qualche tempo fa a “Vanity Fair” aveva raccontato il loro primo appuntamento da innamorati: «Aveva affittato un mago per stupirmi, perché mi aveva promesso una serata “magica”. Solo che lui era emozionato e si era un po’ ubriacato, invece il mago era sobrio e ci provava con me. Ho capito da quell’uscita disastrosa che avevo trovato l’uomo della mia vita: poteva solo migliorare».

E così è stato fino a oggi per un matrimonio che appare molto solido. Il segreto? Sempre nella stessa intervista: «Se avessi accanto un uomo come me, saremmo due macigni, invece lui riesce a tirare fuori la mia dolcezza. A volte gli chiedo scusa perché so che sono stata fredda. Il mio obiettivo è sentirmi dire un giorno: “Amore, sei un po’ appiccicosa”», aveva ammesso Andrea. Ovviamente manca la controprova e non sappiamo come abbia reagito Francesco a queste velate accuse. Ma con il sorriso e la leggerezza che si ritrova la moglie, sarà passato tutto in fretta.