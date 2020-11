Credo più alle fate che al fate

Questo è il governo del ‘fate’ e del ‘faremo’. Imperativo e futuro, due tempi che non impegnano. Va peggio col passato prossimo (“abbiamo sconfitto la povertà”) perché le bugie vengono a galla. I giallorossi si sono installati ai comandi di una nave sgangherata fingendo che fosse l’ultimo modello di portaerei a propulsione atomica. Cercano anche di nascondere che non sanno come funzioni una nave e come navighi, illudendosi che basti comandare, salvo poi accorgersi che anche l’equipaggio è pieno di incapaci. “Se pensate di avere il Covid telefonate al medico di base”. Peccato che costui abbia la segreteria telefonica e non richiami. “Vaccinatevi in farmacia”, ma lì di vaccini non c’è l’ombra. “Solo se state male andate al pronto soccorso”. Sì. Vi parcheggeranno su una barella o vi lasceranno morire in un cesso come è capitato a Napoli. Non abbiamo la terapia intensiva perché si è sprecata un’estate prima di fare i bandi. Mancano letti, infermieri e medici perché i tagli alla sanità degli ultimi decenni hanno chiuso ospedali e ridotto organici. Ci infettiamo nei mezzi pubblici perché i bus privati non sono stati affittati in tempo. I banchi a rotelle (carissimi e ridicoli) arrivano ora a scuole chiuse. Non dobbiamo criminalizzare i Benetton, ma i viadotti si sgretolano e le barriere antirumore stan su col Vinavil. Mascherine obbligatorie, ora che ne hanno comprate milioni. All’inizio, quando non si trovavano perché le avevano vendute all’estero, “non servivano”. E anche adesso le comprano ancora in Cina, dopo aver detto che le avremmo fatte tutte qui. Si potrebbe andare avanti all’infinito. “Fate i bravi. Non fate il cenone a Natale”. Fate. Non fate. Faremo.

collino@cronacaqui.it