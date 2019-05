Creme e cosmetici pericolosi in valigia, nigeriano denunciato a Caselle

Portava con sé, tra gli effetti personali, decina di barattoli di creme per la pelle senza alcun tipo di autorizzazione. Per questo motivo un 50enne di nazionalità nigeriana (O. I. le sue iniziali), in arrivo da Lagos via Parigi, è stato fermato dalla guardia di finanza di Torino e dai funzionari doganali nel corso di controlli di routine presso lo scalo “Sandro Pertini” di Caselle.

Alle domande dei finanzieri della compagnia di Caselle circa la provenienza e la destinazione dei cosmetici illegali, contenenti tra l’altro idrochinone e clobetasolo propionato, due pericolosissime sostanze potenzialmente cancerogene, l’uomo non ha saputo dare giustificazione. Plausibile in questi casi, tra l’altro già verificatesi in passato, l’ipotesi di un commercio illegale di cosmetici per lo sbiancamento della pelle.

Il valore della merce sequestrata ammonta a diverse migliaia di euro. Tali tipi di creme sequestrate possono generare effetti gravissimi alla pelle, portando talvolta nell’utilizzatore l’insorgenza di forme di cancro all’epidermide. Il 50enne è stato denunciato per importazione illegale di cosmetici, rischia l’arresto fino a un anno e una multa di oltre 100mila euro.