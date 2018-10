Crepe sul ponte: «Pericolante». E il sindaco ordina di chiuderlo

Stop al traffico in via XXV Aprile. Il comune non esclude la demolizione

Preoccupazione per il ponte di via XXV Aprile, sul rio Sauglio, che è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza.

Ieri il sindaco Gian Franco Visca, dopo un sopralluogo effettuato venerdì insieme ai tecnici comunali e successivamente anche dal neo assessore alla Sicurezza Giorgio Miletto, ha emesso un’ordinanza urgente e, nei giorni a venire, verrà modificata tutta la viabilità di accesso al ponte in modo da poter intervenire al più presto con i lavori di riqualificazione se non, addirittura, con la demolizione dello stesso. «L’assessore Miletto – spiega Visca -, mi aveva segnalato di aver visto qualcosa che secondo lui non funzionava, una crepa sotto al ponte. Venerdì siamo andati a fare un sopralluogo con l’ingegnere e i tecnici comunali, mentre martedì l’assessore ha documentato con materiale fotografico la situazione del ponte. Purtroppo la situazione è critica e quindi il ponte non dà più garanzie di sicurezza per la transitabilità».

Una situazione, dunque, che potrebbe mettere potenzialmente a rischio chi frequenta normalmente quella strada collinare e che va assolutamente sanata prima che si verifichino incidenti. Il piccolo ponte di via XXV Aprile è stato costruito cinquant’anni fa, ed era largo solo 2,5 metri. Più di trent’anni fa è stato allargato alla dimensione attuale, ma da allora il tempo è passato e le solette realizzate in tempi più recenti ora stanno cedendo. Se la struttura originaria pare ancora oggi in condizioni accettabili, infatti, all’epoca dell’allargamento del ponte era stata realizzata una nuova trave di sezione e delle nuove spalle che appaiono di cemento sul fondo del rio e in mattoni ricoperti da intonaco per la restate parte. Tali strutture risulterebbero, ad oggi, del tutto inadatte. Non solo: la spalla destra, verso monte, avrebbe subito una rottura a causa delle spinte del terreno e la riva sinistra, a valle del ponte, necessita di opere di contenimento senza contare che le fondazioni delle spalle stesse non risulterebbero visibili, perché probabilmente non ci sono. A completare il quadro, anche le barriere stradali a bordo del ponte che non appaiono più a norma e per questo andrebbero sostituite.

«Ora che l’ordinanza di chiusura è stata emanata – rassicura il sindaco -, la polizia urbana procederà con la messa in sicurezza della viabilità intorno al ponte, sia pedonale che veicolare, soprattutto in considerazione che abbiamo strade strette, di soli 4 metri, che non consentono il doppio passaggio». Sensi unici verranno dunque istituiti su via San Rocco da via XXV Aprile e su via IV Novembre fino al ripristino totale della sicurezza.