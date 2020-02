Crescono i contagiati. I sospetti sono cinque. Scuole ancora chiuse

Tre casi sospetti a Novara, forse positivi, due nella provincia di Asti. L’ennesima giornata di emergenza si conclude con un bollettino che vede crescere, un’altra volta, il numero dei contagi in Piemonte, che fino a mercoledì sera contava un solo paziente ricoverato a Torino. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, sono arrivate le analisi positive del secondo tampone effettuato ad una donna astigiana che si trovava ad Alassio tra il 4 e il 18 febbraio scorsi, rientrata con il primo gruppo di anziani e pensionati in vacanza in Liguria, attualmente sotto sorveglianza e in quarantena presso la propria abitazione.

