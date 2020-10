Crimi ad Appendino: “Risorsa preziosa e insostituibile del M5s”

Le parole del capo politico del Movimento dopo la decisione di non ricandidarsi a sindaca

“Grazie, Chiara”. Esordisce così, su Facebook, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, dopo la decisione di Appendino di non ricandidarsi a sindaca di Torino.

“Essere al servizio dei cittadini non è solo un lavoro, è una missione. E tu la stai affrontando con straordinaria passione, impegno, abnegazione . continua -. Poche volte abbiamo visto nelle nostre città amministratori pubblici tanto dediti al bene comune, preparati, competenti, entusiasti di poter ascoltare i propri concittadini e rispondere alle loro esigenze, cercare soluzioni e risolvere i problemi della comunità, per renderla un posto migliore in cui vivere”.

“Chiara Appendino è la sindaca di Torino e lo sarà fino alla fine del suo mandato – sottolinea -. C’è ancora tanto da fare per la città, progetti e iniziative da portare a termine. E saprà farlo con la consueta e limpida correttezza, la trasparenza e il rispetto delle regole che da sempre la contraddistinguono e le fanno onore. Per il MoVimento 5 Stelle e per tutto il Paese è e resta una preziosa, insostituibile, risorsa”.