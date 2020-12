Smantellata la banda dei “Casanova”: arrestate 15 persone per truffe online [VIDEO]

Una delle vittime era arrivata a versare, in un sol colpo, quasi mezzo milione di euro. Cinquanta denunciati e sequestri per 1,5 milioni

E’ di 15 arresti, 4 obblighi di firma, 50 denunciati e sequestri per 1,4 milioni di euro il bilancio dell’operazione “Casanova” condotta dagli uomini della guardia di Finanza di Torino, che ha consentito di individuare e smantellare un vasto gruppo criminale composto da cittadini nigeriani e da un italiano, specializzato in riciclaggio transnazionale di denaro di origine illecita.

IL BLITZ SCATTA ALL’ALBA

Il blitz è scattato all’alba di questa mattina con i “baschi verdi” che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo piemontese a carico di 19 soggetti (15 in carcere e 4 con obbligo di firma) oltre al maxi sequestro (1,4 milione di euro).

COMPLESSA ATTIVITA’ D’INDAGINE

La complessa attività d’indagine che ha portato all’individuazione della “banda criminale”, è stata diretta dalla locale Procura della Repubblica (pm Manuela Pedrotta) e condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino.

TRUFFE SENTIMENTALI E INFORMATICHE

Ebbene, secondo quanto scoperto dagli inquirenti, le somme di denaro provenivano da due tipi di truffe: quelle “sentimentali” e quelle informatiche, con accesso abusivo a sistemi informatici e falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni telematiche, in danno di privati e di aziende, sia in Italia sia all’estero.

INTERNET ROMANCE SCAM

Nel caso della truffa sentimentale, anche nota come internet romance scam, questa aveva come vittime preferite le donne e si concretizzava con l’adescamento in siti di incontri on line, al fine di intrecciare relazioni sentimentali a distanza. Una volta conquistata la fiducia delle malcapitate, anche con promesse di matrimonio, veniva richiesto loro denaro adducendo improvvise necessità finanziarie riconducibili, ad esempio, ad una ingiusta detenzione in carcere oppure a gravi malattie dei propri figli.

L’ESCAMOTAGE DEI TRUFFATORI

Per risultare più affascinanti e credibili, i truffatori si spacciavano per agenti dell’Interpol, piloti di aerei, comandanti di grandi navi, ingegneri petroliferi, militari impegnati all’estero, così rafforzando sia la costante impossibilità di incontrare le vittime, sia le improvvise necessità di soldi.

TUTTI I SOLDI SOTTRATTI ALLE VITTIME

Le truffe messe a segno nei confronti di una singola vittima variavano da qualche migliaio di euro fino oltre 1,3 milioni di euro nell’arco di alcuni anni. Una cittadina straniera è arrivata a versare 500.000 euro con un solo bonifico. Le persone raggirate sono risultate così coinvolte da arrivare addirittura a vendere le proprietà di famiglia e ad indebitarsi per soddisfare le sempre più pressanti richieste di denaro dei loro finti amanti virtuali.

IL “TRUCCO” INFORMATICO

La seconda tipologia di truffa, posta in essere a danno di persone ed aziende, è, invece, di tipo informatico. Nota come man in the middle, consiste nell’inserimento fraudolento nella corrispondenza informatica altrui e nella sostituzione nei rapporti commerciali tra le aziende “spiate”, così da indurre queste ultime, con e-mail ingannevoli, a trasferire le somme dovute per i rispettivi rapporti di credito/debito su conti correnti creati ad hoc, in uso agli indagati.

IL TENTATIVO SVENTATO NEL TREVIGIANO

In uno di tali casi i militari, insospettiti da un’operazione finanziaria anomala, hanno immediatamente avviato gli accertamenti e sventato il tentativo di truffa in corso a danno di una impresa operante nel trevigiano.

RECUPERATI 50MILA EURO IN CONTANTI

Grazie al tempestivo intervento è stato possibile recuperare 50.000 euro, già sottratti all’azienda e destinati a scomparire tra prelievi in contanti e giroconti per l’estero, prima che fosse ritirato dagli indagati. Le investigazioni, avviate nel 2017, hanno tratto origine dallo sviluppo di alcune segnalazioni di operazioni sospette ed hanno consentito di individuare conti correnti sui quali sono state rilevate transazioni di denaro, per rilevanti importi, provenienti dall’estero da parte di mittenti residenti in Austria, Finlandia, Belgio, Svizzera, Stati Uniti e Cina, che costituiscono soltanto alcuni dei numerosi Paesi coinvolti.

IL LAVORO DI INTELLIGENCE

E’ stato ricostruito dalle forze dell’ordine l’intero sistema di riciclaggio dei proventi illeciti generati dalle truffe: in corrispondenza di ogni singolo bonifico ricevuto, venivano eseguiti, nell’arco dello stesso giorno, numerosi prelievi in contanti; oppure il denaro era trasferito, mediante giroconti o accrediti, sui conti correnti intestati ad altri complici per poi essere destinato all’estero.

IL GIRO DELLE TRANSAZIONI

I finanzieri hanno analizzato oltre 30.000 transazioni finanziare e 200 segnalazioni per operazioni sospette, per contrastare il fenomeno, avvalendosi della cooperazione internazionale fornita da 22 Paesi (Austria, Canada, Svezia, Belgio, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Mongolia, Norvegia, Olanda, Romania, Slovacchia, Portogallo, Svizzera, Polonia, Ungheria, Taiwan, Serbia, Spagna, Hong Kong, Macao, USA), grazie all’attivazione del Comando Generale – II Reparto.

SEQUESTRO PER 1,4 MILIONI

L’azione condotta dalle Fiamme Gialle sul fronte dell’individuazione e del recupero dei proventi illeciti ha poi consentito all’Autorità giudiziaria di disporre sequestri per complessivi 1,4 milioni di euro.

L’OPERAZIONE CASANOVA

L’operazione “Casanova” testimonia tangibilmente l’azione che la Guardia di Finanza svolge quotidianamente nel contrasto ai reati a sfondo economico-finanziario attraverso il monitoraggio dei flussi di denaro e lo sviluppo sistematico delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate dagli intermediari finanziari, finalizzati all’individuazione di capitali di origine illegale, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio che inquinano l’economia legale e minano la trasparente circolazione di valori.