Crisi Embraco, nessun accordo su congelamento licenziamenti

Nessun passo in avanti nel caso Embraco. Oggi i sindacati si sono incontrati presso l’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte per ratificare ratificare la sospensione fino a fine anno dei 500 licenziamenti a Riva di Chieri, come previsto dall’accordo siglato al Ministero dello Sviluppo Economico il 2 marzo.

Ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Secondo i sindacati, l’Embraco avrebbe dovuto inserire nel verbale d’intesa il ricorso a incentivi all’esodo volontario, ma questi devono prima essere discussi con i lavoratori. I sindacati hanno per questo rifiutato di firmare il testo proposto dai rappresentanti dell’Embraco. Il tavolo regionale è stato riconvocato per martedì 27 marzo alle 13.

Questo il commento di Dario Basso, segretario generale della Uilm. “Non siamo disponibili ad andare indietro. Il nostro obiettivo è la piena occupazione per tutti i lavoratori. Oggi non è stato possibile raggiungere un’intesa”.

La procedura scadrà il prossimo 29 marzo.