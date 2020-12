Crisi Toro, parla Cairo: “Fiducia in Giampaolo, da domani tutti in ritiro”

Urbano Cairo blinda Marco Giampaolo e porta tutti in ritiro. Queste le decisioni del patron del Toro, che ha assistito di persona all’ennesima rocambolesca disfatta dei suoi, all’Olimpico Grande Torino contro l’Udinese.

“Brutta partita, non mi aspettavo di vedere un primo tempo con così poca voglia e poca grinta da parte nostra”, l’ammissione del presidente granata. “Ieri ho parlato con la squadra, ma non ho visto grandi risultati. Giampaolo? Non è a rischio, ho fiducia in lui e ho visto anche delle cose buone”.

Il finale si è confermato un tabù per il Torino: “Ci mancano gli ultimi venti minuti e questo è un problema, il gioco è importante ma lo è anche quello che si raccoglie. Io, comunque, ho fiducia in Giampaolo. La classifica? Spiace vedere che abbiamo collezionato appena sei punti in undici partite, sono molto pochi e dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione”.

Infine l’annuncio: “Sono molto deluso dai giocatori, da domani andremo in ritiro. Interventi sul mercato a gennaio? Per ora pensiamo a chiudere bene questo 2020, ci mancano tre partite e sono molto importanti. Poi vedremo”.