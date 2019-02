«Cristiano, sei il mio amore ma ora non posso sposarti»

Ha solo voglia di rientrare in fretta a casa, la sua nuova casa torinese, per riabbracciare i figli (al plurale) e il suo grande amore. Perché il calore della famiglia è un toccasana e mai come adesso Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ne ha bisogno: ha appena seppellito il padre, Jorge Eduardo, morto a 70 anni dopo essere stato colpito da un’ischemia cerebrale due anni fa, e il colpo è stato duro: «Sono devastata – ha ammesso lei alla rivista Hola – ma Cristiano si sta prendendo molto cura di me in questi momenti di tristezza. È il momento più difficile della mia vita».

Una svolta drammatica che però non cambia nulla nei suoi programmi presenti e futuri. Compreso quello del matrimonio con CR7, il suo campione che tutti immaginano di vedere anche come suo marito. Lei per il momento non conferma anche se è possibilista: «E se Cristiano mi avesse chiesto di sposarlo? Non ora, ma mi piacerebbe molto», ha detto nel corso dell’intervista. E in fondo è pure normale, perché adesso c’è altro a cui pensare.

Però giusto un paio di mesi fa il quotidiano portoghese ’Correio da Manha’ aveva raccontato come il viaggio della coppia a Londra, ufficialmente per festeggiare il primo anni di vita della piccola Alana Martina (unica figlia nata da Georgina) in realtà nascondesse anche altri scopi. Durante la cena allo Zela Ibiza, uno dei ristoranti più esclusivi che è di proprietà del campione juventino insieme al tennista Rafa Nadal, infatti sarebbe arrivata la richiesta ufficiale della mano della modella, corredata da un anello di fidanzamento di platino e diamanti marchiato dalla Maison Cartier del valore di circa ottomila euro, che lei si è affrettata a mettere in mostra in una serie di foto apparse sul suo profilo Instagram.

Molto è passato dal primo approccio in un party di Dolce e Gabbana e dalla fuga romantica a Disneyland Paris dove vennero paparazzati per la prima volta e da allora non si sono più mollati. Lei ha fatto da mamma a Cristiano jr. e ai gemellini Eva e Matteo, nati tutti da madre surrogata, prima di diventare madre a sua volta. E l’ha seguito ovunque, anche nella sua nuova avventura torinese che sta regalando grandi soddisfazioni ad entrambi. La location? Le immagini del settimanale ’Gente’ li avevano mostrati a far visita alla Chiesa della Gran Madre subito prima della partenza per Londra e quindi la suggestione di una cerimonia in città e un ricevimento in zona, o nelle Langhe, è tangibile.