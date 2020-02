Cristiano Ronaldo, 35 anni da fenomeno: gli auguri della Juve

Cristiano Ronaldo spegne 35 candeline. Il fenomeno della Juventus ha festeggiato il compleanno alla Continassa, come testimonia il video che ha caricato sulla sua pagina Instagram. Per il lusitano auguri da ogni angolo del pianeta, di seguito quelli del club bianconero:

“Potremmo citare i suoi numeri, straordinari e impressionanti, o forse potremmo setacciare la lista di aggettivi esistenti, per trovare quelli più adatti a descriverlo – si legge sul sito della Juventus -. La verità, però, è che Cristiano Ronaldo, che oggi festeggia il suo secondo compleanno bianconero, ormai da tempo è andato oltre il descrivibile e il suo modo di intendere lo sport si intreccia alla perfezione con il nostro DNA: cultura del lavoro, voglia di migliorarsi giorno dopo giorno e un’insaziabile fame di vittorie.

CR7 veste la nostra maglia da un anno e mezzo e insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, con la costante sensazione che il meglio debba ancora venire.

Ci ha regalato gol pazzeschi, fatto esultare con lui 50 volte, segnando praticamente a tutti gli avversari fronteggiati con la nostra maglia, in Italia e in Europa: solo quattro squadre sono uscite indenni dal faccia a faccia col Cristiano bianconero, che ha appena eguagliato il record di David Trezeguet, andando in gol per nove gare di fila in campionato.

Tutti insieme, in coro, come quando lo accompagniamo nella sua celebre esultanza: tanti auguri, Cristiano!”.