Cristiano Ronaldo compie 34 anni, la Juve gli dedica standing ovation

Gli auguri del club bianconero al fenomeno portoghese: "Unico, bisognerebbe inventare altri aggettivi per lui"

Festa grande per CR7

Una standing ovation virtuale sul web e sui propri canali social per augurare buon compleanno a Cristiano Ronaldo. La Juventus sceglie una modalità originale per celebrare il proprio campione nel suo primo genetliaco in bianconero.

“Cristiano è Cristiano, non serve usare altri aggettivi per descriverlo: occorrerebbe inventarne”, si legge sui canali ufficiali della Juve. “Tutto quello che possiamo fare è tributargli, con tutti i tifosi bianconeri, una standing ovation e augurargli buon compleanno!”.

Festa grande, insomma, “con ancora negli occhi le due perle messe a segno contro il Parma, sabato scorso in campionato. Due gol che lo lanciano in testa alla classifica marcatori, al primo anno in Serie A. Gol che si sommano alle altre grandi giocate che finora ci ha regalato, che lo proiettano nell’Olimpo (anche) del nostro calcio con numeri da capogiro”.

Quindi due statistiche: “CR7 ha segnato a 13 delle 19 squadre che ha affrontato, ed è andato in gol sei volte nelle ultime cinque gare di campionato. Per non parlare del colpo di testa che ha regalato alla Juve il primo trofeo della stagione, poco meno di un mese fa a Gedda“.