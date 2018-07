Cristiano Ronaldo è atterrato a Caselle, il fenomeno è di nuovo a Torino [FOTO e VIDEO]

Cristiano Ronaldo è di nuovo a Torino, due settimane dopo la presentazione, ma questa volta ci resterà a lungo, nel tentativo di consegnare alla Juventus l’agognata Champions League. Il jet privato del fenomeno portoghese è atterrato alle 19.25 all’aeroporto di Caselle.

Ad attenderlo, sulla pista dello scalo torinese, ben sei jeep. Reggendo in braccio il figlio più piccolo, l’asso acquistato per una cifra record dal Real Madrid è entrato in uno degli automezzi in compagnia della partner Georgina e si è dileguato verso la sua residenza.

Domani inizierà finalmente ad allenarsi con la maglia bianconera, dando così ufficialmente inizio alla sua esperienza juventina. Con lui, alla Continassa, altri assenti illustri alla tournée americana della squadra, reduci dal Mondiale come Higuain, Dybala o Khedira. La prima uscita pubblica di CR7 con la Juventus è prevista per il 12 agosto nel tradizionale appuntamento in famiglia a Villar Perosa.