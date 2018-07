Cristiano Ronaldo-Juve, dalla Spagna insistono: “Cerca casa a Torino e Real lo sa”

Nuovi dettagli sulla clamorosa ipotesi di trasferimento in bianconero dell'asso portoghese del Real

La stessa sindaca Chiara Appendino, tifosa bianconera doc, ha ammesso che “CR7 alla Juve sarebbe straordinario, troppo anche immaginarlo”, sintetizzando lo stato d’animo di tutti i sostenitori della Vecchia Signora. Che sono in fibrillazione per una trattativa, un’ipotesi, una suggestione (ognuno può chiamarla come ritiene opportuno) davvero intrigante.

Un’eventualità che, dalla Spagna, viene rilanciata con forza e vigore. E’ ancora Marca, il più autorevole quotidiano sportivo iberico, ad alimentare i sogni degli juventini (e gli incubi dei madridisti) scrivendo che “Cristiano Ronaldo sta già cercando casa a Torino da un paio di settimane” e che il Real “ha preso atto della volontà del giocatore di andare via”.

Insomma, quello tra CR7 e i Galacticos sembra a tutti gli effetti “un divorzio annunciato”, alimentato dalla voglia palese del Real di ingaggiare Neymar e dalla mancata difesa legale (ed economica) in occasione del recente contenzioso fiscale con il governo spagnolo.

C’è però una postilla, una porticina che lo stesso Marca e gli altri quotidiani spagnoli e portoghesi lasciano aperta: le promesse di adeguamento di contratto del presidente Florentino Perez. “C’è sempre tempo – si sottolinea – per andare incontro a Cristiano”. Ed è quello che i sostenitori della Juventus, invece, non si augurano.