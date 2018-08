Cristiano Ronaldo lavora anche nel giorno di riposo: “Buona domenica”

Lo scatto social dell'asso portoghese della Juventus ha raccolto svariati milioni di "like" in poche ore

Il debutto a Verona non è stato condito dal primo, attesissimo gol in serie A con la maglia della Juventus, ma la vittoria ottenuta in extremis grazie al colpo di flipper di Bernardeschi che ha steso il Chievo a tempo scaduto ha comunque consentito a Cristiano Ronaldo e ai tifosi bianconeri di sorridere ugualmente.

Il giorno dopo, l’asso portoghese pubblica sui social uno scatto in cui si mostra al lavoro in palestra nonostante la giornata di riposo assoluto concessa da Allegri ai suoi calciatori. Uno scatto condito da una didascalia semplice semplice: “Buona domenica”.

Come ogni immagine postata da Ronaldo, è subito boom di “like”. Oltre quatto milioni i commenti di apprezzamento al momento per CR7, una cifra destinata inevitabilmente ad aumentare nelle prossime ore.