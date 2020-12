Battuti Messi e Ronaldinho: "Un traguardo eccezionale che mi dà la spinta per andare avanti"

Cristiano Ronaldo è stato nominato miglior calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards, assegnati a Dubai. L’asso portoghese della Juventus ha battuto il rivale di sempre, Leo Messi, oltre ad altri grandi campioni del calibro di Ronaldinho e Mohamed Salah.

“Un grande onore per me e un traguardo eccezionale che mi dà la spinta per andare avanti” ha detto CR7.