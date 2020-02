Cristiano Ronaldo non basta: la Juve cade a Verona

Ancora una sconfitta in trasferta per la Juventus di Sarri. Dopo il ko di Napoli, arriva un altro passo falso contro il Verona rivelazione di Juric.

LA PARTITA

La prima grande occasione è firmata Juve con la traversa di Douglas Costa. Due minuti dopo scaligeri in vantaggio con Kumbulla, ma dopo il var-review il gol viene annullato per fuorigioco. Al 36’ altro legno per i bianconeri con il palo centrato da Cristiano Ronaldo.

E’ proprio l’asso lusitano a sbloccare il risultato al 64’ con una ripartenza micidiale: per CR7 si tratta del decimo sigillo consecutivo. Il Verona, però, non molla mai e al 75’ trova il pareggio con Borini, bravo ad approfittare di un goffo intervento difensivo di Pjanic. All’84’ Bonucci tocca la palla col braccio in area: calcio di rigore per i padroni di casa. Dagli undici metri Pazzini non sbaglia: 2-1.