Cristiano Ronaldo positivo al covid-19. Lo fa sapere la Federcalcio portoghese, a poche ore dal match di Nations League tra Portogallo e Svezia, che si disputerà domani. Il campione della Juventus è asintomatico, sta bene ed è stato posto in isolamento, come da protocollo.

Dunque, brutte notizie per Pirlo che non avrà a disposizione il suo miglior calciatore per la partita di campionato contro il Crotone e per l’esordio in Champions League con la Dinamo Kiev. Se non dovesse guarire, il lusitano rischia di saltare anche le partite contro Verona (25 ottobre) e Barcellona (28 ottobre).

“Sei un Vero Guerriero e sono al tuo fianco in questo momento difficile. Rimettiti presto perché noi aspettiamo il ritorno del re” ha scritto su Twitter, Lapo Elkann.

A TAVOLA CON I COMPAGNI DI NAZIONALE, SENZA MASCHERINE E DISTANZIAMENTO:

LAPO SU TWITTER: