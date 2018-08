Cristiano Ronaldo, primi gol in bianconero e poi shopping a Milano con Georgina

Dopo aver segnato i primi gol con la maglia della Juventus durante la partitella a ranghi mista con la seconda squadra, Cristiano Ronaldo si è concesso un pomeriggio di shopping a Milano.

Il fuoriclasse portoghese, in compagnia della fidanzata Georgina, si è recato in auto nel capoluogo lombardo raggiungendo il quadrilatero della moda. In tanti hanno scattato foto ai due, che hanno fatto spese nelle boutique di via Montenapoleone.