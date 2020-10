Cristiano Ronaldo suona la carica via social: “Mi sento bene e in forma, forza Juve”

L'asso portoghese non sarà in campo contro Messi, polemiche per la risposta a un fan: "Il tampone è una ca...a"

Non potrà essere in campo, Cristiano Ronaldo. Ma suona comunque la carica via social in vista della partitissima di stasera allo Stadium contro il Barcellona dell’eterno rivale Leo Messi. “Mi sento bene e sono in forma: forza Juve fino alla fine!” ha scritto su Instagram l’asso portoghese, ancora positivo al Covid.

E proprio a proposito di Covid, CR7 ha risposto in modo perentorio a un commento allo stesso post da parte di un follower: “Pcr is bullshit!”, vale a dire: “Il tampone è una ca….a!”. Un parere ‘negazionista’, non il primo, che sta già scatenando discussioni sul web.