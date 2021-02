Crocetta, dall’elemosina alle minacce di morte: paura in un Caf

54enne italiano senza fissa dimora arrestato per tentata estorsione

Lunedì pomeriggio gli agenti del commissariato Barriera Nizza di Torino sono intervenuti in un Caf in zona Crocetta, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo oggetto della chiamata: un cinquantaquattrenne italiano, senza fissa dimora.

Le dipendenti hanno raccontato agli agenti di conoscere la persona in questione, in quanto solita avvicinarsi a loro per chiedere l’elemosina. Ultimamente, però, il suo atteggiamento è cambiato: è diventato, infatti, sempre più minaccioso nel formulare le sue richieste.

Pochi minuti prima della chiamata al 112, il cinquantaquattrenne era entrato nel Caf, chiedendo alcune monete per prendere il caffè. Una delle dipendenti non gli aveva lasciato nulla, invitandolo poi ad allontanarsi. Ma il clochard è passato alle minacce di morte.

L’uomo, con precedenti, è stato arrestato per tentata estorsione.