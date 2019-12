Crocetta, truffa in banca: si finge un’altra persona e ruba 500 euro da un conto

Appena una settimana fa era riuscito a farsi consegnare 500 euro in contanti dal cassiere di un istituto bancario del quartiere Crocetta, spacciandosi per un’altra persona. Accertamenti svolti nei giorni successivi, in sinergia con la direzione della filiale bancaria, dalla vittima della truffa, allarmata dall’ammanco ingiustificato della cifra, avevano fatto emergere come il truffatore, per portare a termine il colpo, avesse esibito al dipendente preposto alle casse una carta di identità contraffatta.

L’uomo era stato particolarmente scaltro e sicuro nell’agire: oltre a fornire il documento di identità riportante le generalità di un reale correntista, cui aveva applicato però la propria fotografia, era stato anche in grado di riferire a memoria il numero del conto, tanto da non far sorgere particolari dubbi sulla sua identità.

Ieri, l’uomo, pensando di poter ripetere la truffa senza alcun rischio, si è ripresentato nella stessa filiale, chiedendo di effettuare un altro prelievo. Il cassiere, riconosciutolo, ha invece contattato il 112: una pattuglia del Commissariato San Secondo si è recata in filiale, stanando un italiano di 67 anni, con numerosissimi precedenti e condanne, anche nel recente passato, per truffa e sostituzione di persona. Ieri, gli agenti del commissariato San Secondo lo hanno denunciato per sostituzione di persona e truffa.