Una “crociata” per Dar al Hikma: «Chiuderlo? Miope e pericoloso»

Torino si mobilita a supporto del Centro culturale italo arabo Dar al Hikma di via Fiochetto, per cui Palazzo Civico sta ripensando l’affidamento dei locali a partire da un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle. Lo fanno i politici e gli amministratori, a partire dalla Circoscrizione 7 fino a Palazzo Lascaris, passando per l’opposizione in Sala Rossa. «Rappresenta da vent’anni la voce dell’Islam moderato, laico e aperto al dialogo con la città, nonché uno snodo culturale di livello europeo per quanto concerne il rapporto tra Stato laico e fede religiosa» commenta il presidente della Sette, Luca Deri. «Quello spazio è utilizzato da quindici associazioni, non solo del mondo arabo, che svolgono attività di dopo scuola e corsi di italiano» ricorda Gianfranco Azeglio, Coordinatore Forum Nuovi Cittadini. «I pretesti dietro ai quali provano a nascondersi per mettere la parola fine a un’esperienza ventennale, che tutti considerano positiva e utile, sono totalmente inconsistenti e pretestuosi» tuona il capogruppo dei Moderati in Sala Rossa, Silvio Magliano, contrariato dal fatto che la maggioranza lo consideri poco più d’un ristorante etnico. «Il Centro di via Fiochetto svolge un imprescindibile ruolo culturale e sociale. È un argine contro il degrado in una zona difficile. Ha il merito non secondario di sostenersi dal punto di vista economico e dal punto di vista finanziario» conclude Magliano, mentre il segretario metropolitano del Pd, Mimmo Carretta si dice pronto alla mobilitazione «Evitiamo di impoverire Torino e rottamare esperienze così virtuose: il Centro non si tocca».

«Non rinnovare la concessione significa una sola cosa: che si vuol chiudere una realtà che da anni lavora concretamente a favore dell’integrazione, del multiculturalismo e del dialogo interconfessionale» così ha commentato il Comitato Diritti Umani della Regione Piemonte, Nino Boeti, Enrica Baricco, Giampiero Leo, che ne parla come di «un luogo di pace e fratellanza dove si vincono i pregiudizi e si contrastano gli integralismi». Secondo Boeti, Baricco e Leo, infatti, «considerare il Dar al Hikma alla stregua di un ristorante etnico è segno di ignoranza e di miopia. Come Comitato faremo tutto il possibile per opporci ad una scelta sbagliata e pericolosa».