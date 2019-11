Crolla il controsoffitto in una scuola materna: i bambini restano a casa. E’ successo la notte scorsa a Torino. Per la precisione, nella scuola dell’infanzia “Borgarello” in corso Sicilia.

CROLLO PROVOCATO DAL MALTEMPO?

Nell’istituto sono ora in corso le verifiche necessarie per mettere in sicurezza l’edificio, dove nei mesi scorsi sono stati compiuti dei lavori al tetto. Tocca ai tecnici stabilire cosa abbia potuto provocare il cedimento. E non si esclude, al momento, il maltempo.