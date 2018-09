Crolla scenografia al teatro Regio. Altri due indagati per la Turandot

Altri due nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati per il crollo di un particolare della scenografia durante l’esecuzione della “Turandot” al Regio, lo scorso 18 gennaio. Per l’incidente era già stato indagato, con l’accusa di lesioni colpose, l’allora sovrintendente del teatro Walter Vergnano: un atto dovuto, a garanzia dello stesso indagato che in questa veste ha potuto nominare un proprio consulente per gli accertamenti irripetibili fatti sulla struttura precipitata sul coro. Le nuove iscrizioni sono state decise dopo che sulla scrivania del procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo è arrivata la relazione commissionata allo Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di Lavoro. Sull’identità dei nuovi indagati c’è il massimo riserbo. Non si tratterebbe però di figure amministrative, ma tecniche: una interna e una esterna al teatro.

