Crolla il tetto della parrocchia: la chiesa dichiarata inagibile

Il cedimento di San Pietro in Vincoli è avvenuto in piena notte

Brutto risveglio per gli abitanti e i fedeli di Settimo Torinese che da ieri mattina sono stati privati della possibilità di utilizzare la chiesa di San Pietro in Vincoli a causa del crollo di una parte del tetto della struttura del 1600. Il cedimento, per fortuna, è avvenuto alle 2 di notte, quando in chiesa non c’era nessuno. Il crollo ha riguardato anche una piccola porzione della parete e macerie e calcinacci sono caduti sia all’interno che all’esterno della chiesa, senza provocare danni a persone o cose.

I vigili del fuoco, i carabinieri, i tecnici e il vicesindaco Giancarlo Brino sono intervenuti immediatamente sul posto per un primo sopralluogo e per mettere in sicurezza la zona, in attesa di ulteriori verifiche utili sia a capire il motivo del cedimento sia come intervenire per rimediare ai danni al più presto. Oltre che, ovviamente, per appurare che la situazione ora sia stabile e che non sussistano rischi di ulteriori crolli. La chiesa è quindi stata dichiarata inagibile e ci vorrà del tempo prima di poterla riaprire. Nel frattempo, ci si comincia a organizzare per fronteggiare l’emergenza.

Settimo Torinese in questi giorni di agosto è semivuota ma non mancherà chi vorrà comunque assistere alla Messa e pertanto, come si può leggere in un cartello che è stato affisso alla chiesa «le celebrazioni delle messe feriali di venerdì e sabato sono spostate provvisoriamente in Santa Croce. Le altre celebrazioni invece saranno svolte presso la parrocchia di San Vincenzo De Paoli in via Milano 59».

La chiesa di San Pietro in Vincoli sorge nell’omonima piazza, nel luogo in cui anticamente si trovava la Pieve di Santa Maria. Divenuta sede della parrocchia cittadina intorno al 1600, nel 1810 l’edificio venne ampliato con la costruzione del presbiterio e del coro e nel 1816 furono rafforzate le fondamenta di questa nuove costruzioni, anche con l’abbattimento dell’antico mulino che sorgeva nell’attuale via Dante. Nel 1897 venne rifatta la facciata ed innalzato il campanile.