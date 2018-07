Crolla un balcone a Trana: due operai precipitano al suolo da sei metri

Soccorsi dal 118, sono stati accompagnati in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi

Tragedia sfiorata questa mattina al civico 25 di via Giaveno a Trana (Torino) nella Val Sangone, dove, per cause ancora in corso di accertamento, durante dei lavori di ristrutturazione, è crollato il balcone di un’abitazione di una palazzina di tre piani. Nel cedimento sono rimasti coinvolti due operai che, in quel momento, erano sul balcone e stavano lavorando al rifacimento della facciata: i due sono precipitati al suolo cadendo da un’altezza di circa 6 metri.

SOCCORSI, NON SONO GRAVI

Per fortuna, nella caduta, hanno riportato alcune ferite non gravi. Stabilizzati dai medici del 118, i due sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto, in località San Bernardino, prontamente allertati, sono giunti anche i vigili del fuoco insieme con gli agenti della polizia municipale e i carabinieri del locale comando stazione. Sull’incidente sul lavoro indagano gli ispettori dello Spresal dell’Asl To3.