Vigili del fuoco sul posto. Cedimento provocato da un dissesto statico, per fortuna nessuno è rimasto ferito

Momenti di paura, la scorsa notte, per il cedimento di un pezzo di parete della chiesa di San Pietro in Vincoli, nel centro di Settimo Torinese: il crollo che ha interessato lo storico luogo di culto, secondo gli esperti, sarebbe stato provocato da un dissesto statico.

NESSUN FERITO, PARROCCHIA INAGIBILE

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco, giunti sul posto per mettere in sicurezza la struttura, hanno dichiarato la parrocchia inagibile.