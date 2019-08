Esplode la caldaia, crolla un vecchio casolare: 85enne morto schiacciato

Illesa la moglie che si trovava in un'altra stanza. La vittima si chiamava Stefano Pesce

Tragedia, ieri sera, nell’Alessandrino, dove il crollo di un vecchio casolare ha provocato la morte di un 85enne. E’ successo a Rivalta Bormida, in località Roncaglie. A lanciare l’allarme è stata la moglie della vittima, che si trovava in una stanza dell’edificio che non è rimasta coinvolta dal crollo.

VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco, che questa mattina effettueranno un nuovo sopralluogo per capire cosa abbia potuto provocare il cedimento di una porzione dell’abitazione. Tra le ipotesi, esclusa quasi subito quella del cedimento strutturale, si è fatta largo, nelle ultime ore, quella di un’esplosione. A saltare in aria sarebbero state alcune bombole di gas che alimentavano una caldaia.

LA CALDAIA ESPLODE

La deflagrazione, violentissima, sarebbe avvenuta poco dopo le 21. La vittima, Stefano Pesce, detto “Nino”, si trovava in bagno quando è avvenuto lo scoppio che ha provocato anche il crollo di una porzione della villetta in cui viveva insieme con la moglie.