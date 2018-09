Crollano calcinacci in piazza. Sfiorati i clienti di un locale

Se Marco Martignoni è vivo e non ha ferite alla testa, deve forse ringraziare qualcuno lassù. Perché domenica pomeriggio, nel piazzale dell’Agorà dove era seduto a bersi un caffè, sono caduti dei calcinacci, staccatisi da un balcone. Dopo aver visto i calcinacci, Martignoni è salito in auto ed è andato a chiamare i vigili, percorrendo un tratto contromano di via Santa Cristina, dove in quel momento i civich erano impegnati per gestire la viabilità in occasione della gara di calcio di Serie D del Borgaro. «Volevano persino farmi la multa perché ero contromano e senza cinture», spiega su Facebook Martignoni, piuttosto stizzito.

I civich, poi, capita la situazione, hanno lasciato il presidio allo stadio comunale per andare nella vicina piazza, chiamando immediatamente anche il sindaco Claudio Gambino e Fulvio Bosisio, amministratore del condominio dell’Agorà. Immediata la recinzione della zona con il nastro bianco e rosso: «È stata messa in sicurezza l’area interessata. Entro pochi giorni si provvederà alla rimozione di tutte le parti ammalorate», ha spiegato Bosisio. Una storia che si può raccontare. Per fortuna dello stesso Martignoni.

L’area dell’Agorà non è nuova a finire sulle cronache. Il comprensorio di case che da anni è al centro di numerose polemiche per via di problemi strutturali, è stata area di diversi cantieri. A partire da quelli per il rifacimento della pavimentazione della piazza stessa, con le infiltrazioni che ad ogni pioggia o temporale portava all’allagamento dei garage. Per un lungo lasso di tempo, proprio per permettere questi lavori, la piazza era diventata “off limits” alle auto, portando alle proteste dei tanti commercianti dell’area, che si erano ritrovati di colpo con un drastico ridimensionamento degli affari. Ora questo nuovo capitolo. Ma, come spiegato dallo stesso amministratore, si dovrebbe vedere la risoluzione del problema «in tempi piuttosto rapidi».