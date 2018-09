Crollo del ponte Morandi, il racconto choc del miracolato torinese: “Una scena straziante, apocalittica”

“Mi sono accorto del crollo quando ho imboccato il curvone per Livorno. E’ stato lì che ho visto quella scena straziante, apocalittica“. A un mese dalla tragedia del ponte Morandi, il torinese Diego Macrì, 45 anni, non si è ancora ripreso.

AVEVAMO APPENA SORPASSATO IL CAMION BASKO…

“Credo di essere stato uno degli ultimi a passare, non so se dietro di me c’era ancora qualcuno”, racconta il “miracolato” del ponte ai microfoni del Tg3 Piemonte. Il suo primo pensiero, di fronte alle macerie, è stato per le persone “sulle auto che avevo appena superato – racconta – Mia moglie ricorda il camion Basko, lo avevamo appena sorpassato…”.

VOLEVO METTERE DEI FIORI, E’ STATO TRAUMATICO

Macrì stava andando in vacanza con la famiglia. Al rientro ha voluto tornare a Genova. “Volevo mettere dei fiori – dice – Abbiamo visto le macerie, pensare che potevamo essere là sotto. E’ stato altrettanto traumatico“.