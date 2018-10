Crollo ponte di Genova, Toti ringrazia la polizia municipale di Torino

Il governatore della Liguria: "Li ringrazio per la generosità con cui ci stanno aiutando"

Un ringraziamento speciale al corpo della polizia municipale di Torino è arrivato dal governatore della Liguria, Giovanni Toti. I vigili del capoluogo piemontese sono infatti impegnati a Genova in seguito al crollo del ponte Morandi.

“Li ringrazio per la generosità con cui ci stanno aiutando – ha detto Toti, intervenuto ad Alba in occasione della Fiera internazionale del Tartufo bianco -. Oggi Genova è priva di una delle sue principali arterie di collegamento e i vigili sanno bene la difficoltà di gestire e smistare il traffico in una città che ha più di 600 mila abitanti e un’area metropolitana ancora più vasta”.