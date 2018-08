Crollo ponte Morandi: domani a Torino luci della Mole Antonelliana spente e bandiere a mezz’asta

In segno di lutto per l'immane tragedia di Genova

Le luci della Mole Antonelliana saranno spente nella giornata di domani in segno di lutto per la tragedia di Genova, dove sono morte 39 persone in seguito al crollo del viadotto Morandi.

Lo annuncia il sito internet della Città di Torino, che domani a sua volta sarà listato a lutto. Bandiere a mezz’asta, invece, sulla facciata di Palazzo Civico e sulle sedi degli uffici pubblici cittadini.

Domani mattina a Genova sono in programma i Funerali di Stato e in rappresentanza del capoluogo piemontese è atteso l’assessore Alberto Unia, insieme ai Gonfaloni della Città di Torino e della Città Metropolitana di Torino.