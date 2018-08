Crollo ponte Morandi, più di 40 vigili del fuoco da Torino a Genova

Due le sezioni operative del corpo cittadino chiamate in supporto dal Centro operativo nazionale

In azione squadre Usar, unità cinofile, Gos e squadre speciali

Più di quaranta vigili del fuoco del comando provinciale di Torino stanno trascorrendo la giornata di Ferragosto a Genova per dare supporto e aiuto nelle difficili operazioni di scavo tra le macerie del viadotto Morandi, crollato ieri nel capoluogo ligure.

La richiesta di rinforzi è arrivata direttamente da Centro operativo nazionale e ha trovato pieno accoglimento presso il reparto torinese del corpo. Già ieri, infatti, sono partite due sezioni operative alla volta di Genova.

In azione in questo momento nella città ligure anche squadre Usar, specializzate nella ricerca di persone sotto le macerie, unità cinofile e Gruppi operativi speciali dotati di macchine movimento terra. In funzione, inoltre, anche l’elicottero “Drago 66”, oltre a squadre specializzate nel liberare i passeggeri intrappolati eventualmente all’interno di autovetture e mezzi a motore.