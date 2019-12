Crollo viadotto: frana sotto controllo, riaperta l’A6 Torino-Savona

Pericolo rientrato. E’ stata riaperta sulla carreggiata sud a doppio senso di marcia la autostrada A6 Torino-Savona nella tratta compresa tra Altare e il bivio per la A10.

IERI LA CHIUSURA

Il nastro d’asfalto era stato dichiarato off-limits ieri pomeriggio, poco prima delle 16, in via precauzionale per i segnali di allarme giunti dai sensori installati per valutare ogni minimo movimento sul fronte franoso che aveva innescato, la scorsa settimana, il crollo del viadotto Madonna del Monte a Savona.

CIRCOLAZIONE RIPRESA

Conclusi i controlli, escluso il pericolo di frana, la circolazione è ripresa questa mattina verso le 5.30.