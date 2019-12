Crollo viadotto, scattano i sensori: rischio frana, nuovo stop per la Torino-Savona

Monitoraggio della Protezione civile: superate le soglie di sicurezza. Disposta la chiusura per l'A6 tra Altare e il bivio per l'A10

Rischio frana: nuovo stop per la Torino-Savona. L’autostrada A6 è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra Altare e il bivio con la A10, riaperta solo venerdì 29 nella carreggiata sud a doppio senso di circolazione.

SUPERATE SOGLIE DI SICUREZZA

La chiusura, come ha reso noto Autofiori, è stata decretata dopo che si è attivato il piano sottoscritto in Prefettura, che prevede che qualora il monitoraggio della frana da parte della protezione civile evidenzi il superamento di alcune soglie di sicurezza, l’autostrada venga nuovamente interdetta al traffico.

SCATTANO I SENSORI

Sulla frana, in prossimità del punto più alto, sono stati, infatti, installati un pluviometro in telemisura ed un interferometro radar (installato dall’università di Firenze, insieme alla protezione civile) che, trasmettendo dati ogni 15 minuti, consente di misurare gli spostamenti dell’ammasso. E’ stato proprio il segnale proveniente da tali sensori a far scattare l’allarme, spingendo Autofiori alla chiusura precauzionale dell’autostrada.

STOP SCATTATO POCO PRIMA DELLE 16

Domenica 24 novembre, a causa del maltempo e delle forti piogge, una porzione di circa trenta metri del viadotto era crollata, spazzata via da una “valanga” di fango e terriccio, sul lato più a monte della A6, proprio tra l’innesto con la A10 e Altare, in direzione Torino. La nuova chiusura disposta oggi è scattata poco prima delle 16.

PROVINCIALE 29 UNICO COLLEGAMENTO

Al momento la provinciale numero 29 del “Cadibona“, riaperta dopo la chiusura di domenica scorsa, anche in questo caso a causa di frana, risulta l’unico collegamento diretto tra Savona, la Valbormida e la regione Piemonte.