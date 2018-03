Al Gabrio la brigatista Balzerani: «Basta passerelle per terroristi»

L'ex "primula rossa" è stata in "tour" anche a Torino per presentare il suo libro

I muri che «piacciono di più» alla terrorista mai pentita sono quelli che raccontano episodi di guerriglia urbana o della protesta No Tav in Val Susa. Quelli che affrescano il centro sociale autonomo Gabrio, dove Barbara Balzerani, 69 anni, ha presentato il suo ultimo libro, lo scorso 9 marzo.

Li ha fotografati per la sua pagina Facebook, come il “souvenir” d’una militante in cerca di consenso a ridosso del quarantennale di via Fani. A pochi giorni dalla vigilia dell’anniversario della strage con cui ebbe inizio il sequestro di Aldo Moro, processato e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978.

Ed è durante lo stesso “tour” che l’ha portata a Torino che Balzerani è riuscita nuovamente a far parlare di sé. Non certo per meriti letterari, ma per aver definito come mestieranti parenti e amici dei morti ammazzati durante un incontro al Centro popolare autogestito di Firenze.

