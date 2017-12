Ambulanza finisce in scarpata a Pertusio, morto il paziente [FOTO]

Drammatico incidente in serata: i volontari estratti vivi, contusi non in modo grave

Tragico incidente a Piandane, frazione di Pertusio. Un’ambulanza della Croce Bianca del Canavese è precipitata nella scarpata a lato della vecchia provinciale mentre stava trasportando un paziente al Pronto Soccorso. Paziente che, purtroppo, è deceduto.

PERSO IL CONTROLLO

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i volontari dal mezzo ormai distrutto, contusi ma non in modo grave. L’ambulanza, per cause ancora da chiarire, è sfuggita al controllo del guidatore ed è finita nel dirupo, ribaltandosi e finendo la propria corsa contro alcuni alberi.