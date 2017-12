Ambulanza in scarpata a Pertusio, indagato l’autista

L’autista dell’ambulanza della Croce Bianca del Canavese finita in una scarpata ieri sera in frazione Piandane, a Pertusio, è indagato per omicidio colposo. E’ accusato della morte di Michele Roscio, il pensionato di 74 anni che doveva essere trasportato in codice giallo all’ospedale di Cuorgné per una crisi respiratoria e che invece è morto per le conseguenze dell’incidente.

ATTO DOVUTO

Un atto dovuto, che intende far luce sulle dinamiche del sinistro costato la vita al 74enne e che ha messo a rischio la vita dello stesso autista e del barelliere dell’ambulanza, rimasti contusi a causa dell’incidente.